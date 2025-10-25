Силы ПВО РФ сбили за сутки 281 дрон ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 459 беспилотных летательных аппаратов ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 281 беспилотник и 2 управляемые авиабомбы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 459 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 664 танка и других боевых бронированных машин, 1 607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 783 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 815 единиц специальной военной автомобильной техники.