Силы ПВО РФ сбили за сутки 281 дрон ВСУ
09:14
обновлено 09:20
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 281 беспилотник и 2 управляемые авиабомбы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 459 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 664 танка и других боевых бронированных машин, 1 607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 783 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 815 единиц специальной военной автомобильной техники.