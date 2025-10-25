Боец Губер рассказал, что ВСУ не ожидали ВС РФ в Павловке

Штурмовик 60-й бригады группировки "Восток" рассказал, что военные противника бросали в своих блиндажах только что приготовленную еду

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. ВСУ не ожидали стремительного захода российских штурмовиков в район Павловки Запорожской области, бежали, побросав в своих блиндажах только что приготовленную еду. Об этом рассказал штурмовик 60-й бригады группировки "Восток" с позывным Губер.

"При заходе в блиндаж мы увидели, стояла жареная картошка, нарезанное сало. Картошка еще горячая была. То есть для них был эффект неожиданности: мы зашли, а они просто в панике убежали, побросали все", - сказал боец на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Об освобождении Павловки подразделениями группировки войск "Восток" в военном ведомстве сообщили 22 октября.