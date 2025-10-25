Украинский пленный посоветовал солдатам ВСУ сдаться и не гибнуть за Зеленского

По словам Евгения Радченко, ВС Украины не могут достичь никаких результатов на поле боя из-за нехватки солдат, но командиры требуют от подчиненных выполнения всех приказов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Украинский военнопленный Евгений Радченко призвал солдат ВСУ сдаваться в плен и не рисковать жизнью ради Владимира Зеленского. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Парни, лучше сдайтесь в плен. Будет лучше. Жизнь свою сохраните, не умирайте за интересы Зеленского", - сказал он.

По словам пленного, он был мобилизован несмотря на проблемы со здоровьем, после чего в течение месяца проходил подготовку в поселке Гончаровское в Черниговской области.

Он также добавил, что ВСУ не могут достичь никаких результатов на поле боя из-за недостатка солдат, но при этом командиры требуют от подчиненных выполнения всех приказов.