Украинский пленный посоветовал солдатам ВСУ сдаться и не гибнуть за Зеленского
Редакция сайта ТАСС
03:31
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Украинский военнопленный Евгений Радченко призвал солдат ВСУ сдаваться в плен и не рисковать жизнью ради Владимира Зеленского. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.
"Парни, лучше сдайтесь в плен. Будет лучше. Жизнь свою сохраните, не умирайте за интересы Зеленского", - сказал он.
По словам пленного, он был мобилизован несмотря на проблемы со здоровьем, после чего в течение месяца проходил подготовку в поселке Гончаровское в Черниговской области.
Он также добавил, что ВСУ не могут достичь никаких результатов на поле боя из-за недостатка солдат, но при этом командиры требуют от подчиненных выполнения всех приказов.