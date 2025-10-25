Над регионами России уничтожили шесть украинских БПЛА

Беспилотники сбили над Московским регионом и Брянской областью

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Московским регионом и Брянской областью за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 октября текущего года в период с 09:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там.

Над территорией Брянской области сбили пять БПЛА. Еще один беспилотник уничтожили над Московским регионом.