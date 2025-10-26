Алаудинов: украинцы активно сотрудничают с ВС РФ, присылая координаты ТЦК
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Население Украины сотрудничает с российской армией и делится координатами территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для ударов по органам воинского учета. Об этом в интервью ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
"Я считаю, что мы должны помогать украинскому населению освобождаться от оков того же ТЦК, в первую очередь. Поэтому украинцы активно сотрудничают с нами, скидывают нам информацию, мы ее используем, по этой информации и наносим поражение", - сказал он.
Ранее в силовых структурах РФ сообщали ТАСС, что жители Херсонской и Запорожской областей охотно делятся местоположением ТЦК и местами проживания военнослужащих ВСУ.