Алаудинов: украинцы активно сотрудничают с ВС РФ, присылая координаты ТЦК

Российские силы, используя эту информацию, наносят удары по территориальным центрам комплектования, сообщил командир спецназа "Ахмат"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Население Украины сотрудничает с российской армией и делится координатами территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для ударов по органам воинского учета. Об этом в интервью ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Я считаю, что мы должны помогать украинскому населению освобождаться от оков того же ТЦК, в первую очередь. Поэтому украинцы активно сотрудничают с нами, скидывают нам информацию, мы ее используем, по этой информации и наносим поражение", - сказал он.

Ранее в силовых структурах РФ сообщали ТАСС, что жители Херсонской и Запорожской областей охотно делятся местоположением ТЦК и местами проживания военнослужащих ВСУ.