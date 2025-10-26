Путину доложили о ситуации на купянском и красноармейском направлениях

Также президент России посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о том, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс., сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО.

"Был отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям. Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ", - сказал Песков.