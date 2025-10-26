Путин: Россия испытала образцы вооружений во время тренировки ядерных сил

Кроме того, выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил, отметил глава государства

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия на этой неделе провела испытания перспективных образцов вооружений в ходе тренировки ядерных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин на посещении пункта управления объединенной группировки войск.

"На этой неделе российскими вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружения", - сказал российский лидер.