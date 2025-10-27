Под Красноармейском ВСУ и Нацгвардия несут потери из-за взаимных ударов

По словам пленного военного Сергея Дзюбы, эти потери пытаются скрывать от высшего командования

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ под Красноармейском возросли из-за взаимных ударов, рассказал ТАСС пленный военный 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба, который состоял в заградотряде.

"Были такие моменты, когда бывает перестрелка, встречный огонь. Из-за конфликта, недопонимания, из-за того, что [заградотряды] не разрешают отступать. Несут потери, конечно", - сказал пленный.

По его словам, эти потери пытаются скрывать от высшего командования.

Ранее ТАСС сообщил о сдаче в плен военнослужащего 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. В задачи подразделения входила, в том числе, функция заградительного отряда.