ТАСС: ВС РФ уничтожили свыше взвода солдат ВСУ при освобождении Егоровки

Штурмовые группы взяли под контроль район обороны противника более 4 км по фронту вдоль западного берега реки Янчур

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бойцы 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" уничтожили свыше взвода живой силы ВСУ в ходе освобождения Егоровки Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

27 октября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Егоровка в Днепропетровской области силами Восточной группировки войск.

"Гвардейцы 64-й отдельной мотострелковой бригады, продолжив наступление вдоль левого берега реки Янчур, выбили противника из Егоровки - в населенном пункте развернуты флаги Российской Федерации. В результате тяжелых боев штурмовые группы взяли под контроль район обороны противника более 4 км по фронту вдоль западного берега реки Янчур. Общая площадь освобожденной территории - более 6 кв. км. Уничтожено свыше взвода живой силы ВСУ и 9 единиц автотранспорта", - рассказал собеседник агентства.