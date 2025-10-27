ТАСС: бойцы "Востока" при взятии Новониколаевки уничтожили до роты солдат ВСУ

Военнослужащие зачистили до 350 строений

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Восток" при освобождении Новониколаевки в Запорожской области уничтожили до роты солдат ВСУ, зачистили до 350 строений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

27 октября в Минобороны России сообщили об освобождении Новониколаевки. Населенный пункт освобожден бойцами спецназа группировки "Восток".

"Стремительным броском гвардейцы-разведчики группировки войск "Восток" форсировали реку Янчур и взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка - заблаговременно подготовленный крупный район обороны противника, расположенный на обоих берегах реки, что стало дополнительным вызовом, с которым наши бойцы уверенно справились. В результате грамотных и слаженных действий штурмовые группы взяли под контроль район обороны противника площадью свыше 3 кв. км, зачистили до 350 строений, а также уничтожили до роты живой силы 110-й отдельной механизированный бригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Также уничтожены 8 боевых бронированных машин, 10 пикапов ВСУ.