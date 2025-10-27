ТАСС публикует кадры из освобожденных Новониколаевки, Привольного и Егоровки
Редакция сайта ТАСС
09:48
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Кадры из освобожденных Новониколаевки и Привольного в Запорожской области, а также Егоровки в Днепропетровской области бойцами группировки войск "Восток" оказались в распоряжении ТАСС.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
На видеокадрах - уничтожение пунктов дислокации ВСУ и боевая работа расчетов ударных дронов по уничтожению техники противника. Также на кадрах с разведывательных дронов бойцы разворачивают флаги в трех освобожденных ими населенных пунктах.
Об освобождении Новониколаевки, Привольного в Запорожской и Егоровки в Днепропетровской областях в Минобороны РФ сообщили 27 октября.