Эксперт Степанов: "Буревестник" совместим с пусковыми установками "Орешника"

Универсальность российских пусковых платформ в теории позволит погрузить транспортно-пусковые контейнеры на любой тип носителя, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новейшую крылатую ракету неограниченной дальности "Буревестник" можно будет запустить с пусковых установок для "Искандера" и "Орешника". Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Универсальность российских пусковых установок позволяет адаптировать их практически под любые современные типовые вооружения. Например, пусковые установки, которые используются под "Искандер", могут быть в оперативном режиме модернизированы и адаптированы под запуск альтернативных высокоточных ракет, в том числе "Буревестника". Аналогичным образом может быть использована платформа "Орешника", которая также может выступать универсальной пусковой модульной установкой, - отметил он.

По словам эксперта, универсальность и модульность российских пусковых платформ в теории позволит погрузить транспортно-пусковые контейнеры на любой тип носителя, в том числе надводный.

Степанов также подчеркнул, что российские инженеры при создании новых высокоточных комплексов руководствовались принципами советской инженерной школы, которая предполагала обеспечение максимального потенциала для модернизации всей номенклатуры подобных изделий.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".