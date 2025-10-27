Пушилин: ВСУ долго не удержатся в районе Красноармейска

По словам главы ДНР, пути снабжения полностью перерезаны

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. ВСУ долго не удержатся в районе Красноармейска в ДНР, несмотря на накопленные запасы, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Звезда".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию", - сказал Пушилин.