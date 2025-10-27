ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Собянин: силы ПВО сбили еще два летевших на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Редакция сайта ТАСС
19:28
обновлено 19:37

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Противовоздушная оборона сбила еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

"Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

Ранее Собянин сообщил о 30 БПЛА, сбитых с начала суток. Таким образом общая численность сбитых БПЛА, летевших на Москву, 27 октября достигла 32. 

