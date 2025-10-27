Собянин: число сбитых над Москвой беспилотников достигло 30

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили еще девять БПЛА, летевших на Москву.

Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр столицы в 02:47 мск.

В 02:38 мск Собянин сообщил, что сбито два беспилотника, а в 02:40 мск написал об уничтожении еще одного БПЛА.

Позже мэр столицы написал об отражении еще четырех беспилотников.

Общее количество сбитых над Московским регионом БПЛА с начала суток достигло 30.

В новость были внесены изменения (03:08; 03:14; 03:36; 03:49 мск) - добавлена информация об увеличении сбитых БПЛА.