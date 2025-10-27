Армейская авиация применяет на СВО новые тактические приемы и разработки

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Военные армейской авиации активно применяют новые тактические приемы и технические разработки в ходе спецоперации. Об этом сообщил начальник армейской авиации ВКС полковник Юрий Борисиков.

"Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов", - сказал Борисиков.

В Минобороны также отметили, что в настоящее время происходит активное обновление вертолетного парка, авиационные подразделения получают современные вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, самые большие серийные транспортные вертолеты в мире Ми-26Т2В и различные модификации Ми-8.