Военная операция на Украина. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль вблизи поселка Погар Брянской области, ранения получили три женщины, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Часть батальонов пехоты Вооруженных сил Украины небоеспособны, так как в их составе на одного пехотинца приходится 13 командиров. Об этом сообщил депутат правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.
ВСУ долго не удержатся в районе Красноармейска в ДНР, несмотря на накопленные запасы, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Звезда".
Основные события 28 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.