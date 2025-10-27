ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трансляция

Военная операция на Украина. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль вблизи поселка Погар Брянской области, ранения получили три женщины, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Часть батальонов пехоты Вооруженных сил Украины небоеспособны, так как в их составе на одного пехотинца приходится 13 командиров. Об этом сообщил депутат правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

ВСУ долго не удержатся в районе Красноармейска в ДНР, несмотря на накопленные запасы, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Звезда".

Основные события 28 октября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:08

Вооруженные силы Украины совершили одну атаку на территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, выпустив один боеприпас. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Сведения о ранении гражданских не поступали. По данным управления, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

