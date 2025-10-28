ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Цели поразили расчеты FPV-дронов 75-го мотострелкового полка группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов 75-го мотострелкового полка группировки войск "Центр", поддерживая штурмовиков, уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Укрепленный опорный пункт противника стоял на пути продвижения штурмовых подразделений группировки. Сложность взятия его заключалась в большом количестве нор и ходов, которые позволяли противнику скрытно под землей безопасно перемещаться между огневыми точками и вести оборону. В ходе успешной боевой работы операторы ударных дронов выявили и уничтожили все пути сообщений и блиндажи, а также подавили огневые точки противника", - сказано в сообщении.

Благодаря действиям операторов штурмовые подразделения беспрепятственно овладели опорным пунктом.

Еще один опорный пункт поразили артиллеристы группировки. Разведчики выявили укрепленный район с долговременными огневыми точками. Расчет беспилотников скорректировал целеуказания для артиллерийского удара. Артиллеристы нанесли удар на расстояние более 25 км.

Кроме того, операторы FPV-дронов 56-го отдельного батальона спецназа уничтожили шесть бронемашин ВСУ на красноармейском направлении.