ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов 75-го мотострелкового полка группировки войск "Центр", поддерживая штурмовиков, уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украина. Онлайн
"Укрепленный опорный пункт противника стоял на пути продвижения штурмовых подразделений группировки. Сложность взятия его заключалась в большом количестве нор и ходов, которые позволяли противнику скрытно под землей безопасно перемещаться между огневыми точками и вести оборону. В ходе успешной боевой работы операторы ударных дронов выявили и уничтожили все пути сообщений и блиндажи, а также подавили огневые точки противника", - сказано в сообщении.
Благодаря действиям операторов штурмовые подразделения беспрепятственно овладели опорным пунктом.
Еще один опорный пункт поразили артиллеристы группировки. Разведчики выявили укрепленный район с долговременными огневыми точками. Расчет беспилотников скорректировал целеуказания для артиллерийского удара. Артиллеристы нанесли удар на расстояние более 25 км.
Кроме того, операторы FPV-дронов 56-го отдельного батальона спецназа уничтожили шесть бронемашин ВСУ на красноармейском направлении.