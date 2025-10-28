Операторы полка "Буревестник" уничтожили польскую гаубицу Krab в ДНР

Цель поражена на краматорско-дружковском направлении в районе населенного пункта Куртовка, сообщили в Добровольческом корпусе, действующем в составе группировки войск "Южная"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Операторы отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" уничтожили самоходную гаубицу Krab польского производства в районе села Куртовка в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Добровольческом корпусе, действующем в составе группировки войск "Южная".

"Операторы FPV-дронов на оптоволокне отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab на краматорско-дружковском направлении в районе населенного пункта Куртовка", - говорится в сообщении.

На предоставленном видео показан замаскированный артиллерийский расчет противника вместе с САУ, покрытой сетчатой защитой от БПЛА, за несколько секунд до уничтожения.