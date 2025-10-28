Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли 19 человек

В их числе ребенок, сообщил посол по особым поручениям МИД России

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Почти 20 жителей субъектов РФ, включая ребенка, за неделю погибли при атаках ВСУ, более 90 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 113 мирных жителей: ранены 94 человека, в том числе 10 несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, - сказал он.

Мирошник отметил, что "наиболее массовые трагедии" с ранениями и гибелью мирных жителей на минувшей неделе произошли в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. За этот период 84 мирных жителя пострадали в результате ударов украинских БПЛА, что составило порядка 74% от общего числа.

"Инциденты, связанные с ударами БПЛА, кроме прифронтовых территорий были зафиксированы еще в 12 регионах, значительно удаленных от зоны ведения боевых действий. Приоритетными целями террористических атак украинских боевиков стали гражданские объекты топливно-энергетического комплекса, производственные предприятия, жилье и гражданский транспорт мирных жителей", - сообщил он.

Всего, по словам Мирошника, ВСУ на минувшей неделе выпустили по субъектам РФ почти 3,3 тыс. различных боеприпасов.