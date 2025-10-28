В Брянской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мирный житель

Необходимая поддержка и материальная помощь семье погибшего будет оказана, сообщил глава региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 28 октября. /ТАСС/. Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения", - написал Богомаз.

По информации главы региона, автомобиль полностью уничтожен. Необходимая поддержка и материальная помощь семье погибшего будет оказана.