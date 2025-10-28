Над регионами России за три часа уничтожили 57 украинских БПЛА

Из них 35 дронов сбили над Брянской областью

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС, архив

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 57 украинских БПЛА.

Читайте также

Военная операция на Украина. Хроника событий 28 октября 2025 года

Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 октября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 - над территорией Брянской области, 9 - над территорией Ростовской области, по 4 БПЛА - над территориями Калужской и Тульской областей, 4 БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе 3, летевших на Москву, 1 - над территорией Курской области", - рассказали в Минобороны.