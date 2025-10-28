ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Замкомандира Яга: ВС РФ обманом зашли в Новониколаевку

Противник не ожидал и "смотрел в другую сторону", добавил российский военнослужащий
Редакция сайта ТАСС
02:05

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Российские войска обманом зашли в населенный пункт Новониколаевка, рассказал ТАСС замкомандира группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.

"Противник не ожидал, мы к нему подошли в упор. Он смотрел в другую сторону", - рассказал военнослужащий.

Заставшим врасплох украинским военнослужащим предложили сдаться, однако они открыли огонь и были уничтожены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области. 

