Замкомандира Яга: ВС РФ обманом зашли в Новониколаевку

Противник не ожидал и "смотрел в другую сторону", добавил российский военнослужащий

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Российские войска обманом зашли в населенный пункт Новониколаевка, рассказал ТАСС замкомандира группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.

"Противник не ожидал, мы к нему подошли в упор. Он смотрел в другую сторону", - рассказал военнослужащий.

Заставшим врасплох украинским военнослужащим предложили сдаться, однако они открыли огонь и были уничтожены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области.