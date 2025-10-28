Замкомандира Яга: ВС РФ обманом зашли в Новониколаевку
ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Российские войска обманом зашли в населенный пункт Новониколаевка, рассказал ТАСС замкомандира группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.
"Противник не ожидал, мы к нему подошли в упор. Он смотрел в другую сторону", - рассказал военнослужащий.
Заставшим врасплох украинским военнослужащим предложили сдаться, однако они открыли огонь и были уничтожены.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области.