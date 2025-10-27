Эксперт Киселев: ВС РФ от северной части Северска отделяет около 2,5 км

Он отметил, что освобождение города позволит российским бойцам взять под контроль соседние Краматорск, Славянск и Красный Лиман

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвигаются вдоль реки Северский Донец к Северску Донецкой Народной Республики, до северной части города осталась пара километров. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Русская армия продвигается вдоль реки Северский Донец. Сейчас мы находимся в Дроновке. <…> Нашим подразделениям осталось до северной части Северска порядка 2-2,5 км", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что освобождение Северска, расположенного на высоте, позволит российским бойцам взять под контроль соседние Краматорск, Славянск и Красный Лиман (украинское название - Лиман).