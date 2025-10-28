Артиллеристы "Востока" поразили позиции ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты 2С19 "Мста-С" ударили по позициям противника управляемыми снарядами "Краснополь"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Расчеты 2С19 "Мста-С" группировки войск "Восток" поразили управляемыми снарядами "Краснополь" укрепленные позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Точными ударами корректируемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь" расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленные позиции противника и живую силу. Наведение на цели обеспечивали расчеты беспилотных комплексов "Суперкам" и "Орлан", что позволило добиться высокой точности поражения целей", - сказано в сообщении.

Огневые удары наносились по заранее выявленным координатам в районах размещения противника и на маршрутах подвоза материальных средств. В результате разрушены инженерные сооружения, огневые точки и сорвана подготовка к перегруппировке подразделений ВСУ.

Также в ведомстве рассказали о работе расчетов FPV-дронов группировки войск "Восток". Бойцы выявили роботизированный наземный комплекс ВСУ, снабжавший передовые позиции ВСУ. Платформа вместе грузом была уничтожена.

Во время дальнейшего патрулирования операторы БПЛА обнаружили автомобильную технику противника - пикапы с имуществом, укрытые в лесополосах, а также микроавтобус с боеприпасами. Ударами FPV-дронов техника ВСУ оборудованная системами РЭБ также была уничтожена.