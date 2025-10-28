Проходящим лечение участникам СВО вручили удостоверения о повышении квалификации

В МО РФ отметили, что полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции СВО, проходящие лечение и реабилитацию, получили удостоверения о повышении квалификации, а также награды и назначения на новые воинские должности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала № 2 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского временно исполняющий обязанности начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим - участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию, документы об окончании курса дополнительного профобразования и государственные награды", - информировали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что шесть выпускников получили удостоверения о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах", а 20 военнослужащих получили назначения на новые воинские должности.

В МО РФ отметили, что полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны России.

Кроме того, отличившимся военнослужащим за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, вручены государственные награды, в числе которых ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "Суворова" и "Жукова", а также медали Министерства обороны РФ "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" II степени, "За укрепление боевого содружества" и "Участнику специальной военной операции". Также большинству награждаемых присвоены очередные воинские и первые офицерские звания.