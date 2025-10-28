Алаудинов назвал бойцов "Ахмата" "всегда желанной" целью для ВСУ

Отряд является одним из самых боеспособных и результативных, пояснил его командир, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. ВСУ акцентируют особое внимание на бойцах спецназа "Ахмат", они всегда являются желанной целью для противника. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Бойцы "Ахмата" для ВСУ - всегда желанная цель. Мы фиксировали, что они делают особый акцент на наши подразделения. Удивляться тут нечему, потому что спецназ "Ахмат" является одним из самых боеспособных и результативных подразделений. Конечно, где бы мы ни оказались, мы очень сильно мешаем нашим врагам, меняя ситуацию на этом участке фронта", - сказал Алаудинов.