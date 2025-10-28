ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Над регионами России за пять часов уничтожили 15 БПЛА

Они были самолетного типа
Редакция сайта ТАСС
17:21
обновлено 17:25
© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 15 БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"28 октября с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Брянской области, три - над территорией Орловской области, по два БПЛА - над территориями Курской и Тульской областей и один - над территорией Калужской области", - рассказали в Минобороны. 

РоссияОрловская областьТульская областьБрянская областьКалужская областьКурская областьВоенная операция на Украине