Над регионами России за пять часов уничтожили 15 БПЛА

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 15 БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 октября с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Брянской области, три - над территорией Орловской области, по два БПЛА - над территориями Курской и Тульской областей и один - над территорией Калужской области", - рассказали в Минобороны.