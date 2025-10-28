Командир Яга: ВСУ выжигали лесополосы у Новониколаевки

Противник пытался не подпустить российских военнослужащих к поселку

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Украинские войска у Новониколаевки Запорожской области выжигали лесополосы, рассказал ТАСС командир группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.

"Путь был нелегким, скажем так, потому что, скажу вам честно, противник боится стрелкового боя и старается не подпускать нас, старается на подходах использовать FPV-дроны, артиллерию, специально выжигают лесополки, специально выжигают термитом лесополки, чтобы были прогалины и в этих прогалах, соответственно, нас ловить", - рассказал военнослужащий.

По этой причине российским военнослужащим приходилось несколько раз менять маршруты.

Боец добавил, что в ходе продвижения российских войск к населенному пункту ВСУ использовали артиллерию и дроны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области.