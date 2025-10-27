Российский военный спас сослуживца и уничтожил несколько солдат ВСУ при штурме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Младший сержант Аркадий Курманалиев в ходе штурма опорного пункта под огнем эвакуировал раненого товарища, а потом вернулся в бой и ликвидировал несколько украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Курманалиев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорным пунктом. Во время штурма опорного пункта Курманалиев и другие российские военнослужащие попали под минометный обстрел. Младшему сержанту было поручено вынести из-под огня боевого товарища, получившего ранение.

"Проявив исключительное мужество и хладнокровие, Аркадий под обстрелом и шквальным вражеским огнем добрался до раненого, вывел его из зоны поражения, а также обеспечил его безопасное перемещение в укрытие и передачу группе эвакуации. После Аркадий Курманалиев занял заранее определенную огневую позицию и своими выстрелами надежно прикрыл подразделение, уничтожив нескольких боевиков на огневых точках, что способствовало успешному овладению опорным пунктом и уничтожению противника в нем", - сказано в сообщении.

Раненый был спасен, а опорный пункт взят без дальнейших потерь.