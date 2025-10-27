Алаудинов: полная деморализация украинских подразделений "не за горами"

Пока ВСУ поддерживает Запад, отметил командир спецназа "Ахмат" МО РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил в интервью ТАСС, что в ближайшем будущем у украинских подразделений ожидается упадок духа для ведения дальнейших боевых действий.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Пока поддерживаемые штыками Запада за своей спиной украинцы продолжают еще воевать. Но, я так думаю, что уже полная деморализация войск Украины тоже не за горами", - сказал он.

Ранее Алаудинов заявил в интервью ТАСС о ежедневно нарастающем негативе украинцев к ТЦК, отметив, что граждане Украины делятся соответствующими координатами с ВС РФ для дальнейших ударов по центрам воинского учета.

Кроме того, в разговоре с агентством он указывал, что число военнослужащих ВСУ, желающих сдаться в плен и получить гражданство России, постепенно будет увеличиваться.