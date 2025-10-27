Эксперт Киселев: ВС РФ взяли под контроль дорогу, отвечающую за снабжение ВСУ

Речь о трассе между Северском и Красным Лиманом

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие контролируют трассу между Северском и Красным Лиманом (украинское название - Лиман), по которой проходит основное снабжение Вооруженных сил Украины в последнем. Силы РФ наносят удары FPV-дронами по вооружению и технике противника, направляющимся в Красный Лиман. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"С Северска идет дорога - это самое главное логистическое обеспечение Красного Лимана - данную дорогу наши подразделения сегодня контролируют при помощи FPV-дронов", - сказал он.