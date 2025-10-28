Постпред США при НАТО: Украине вскоре передадут вооружение на сумму $2 млрд

Критически необходимые Киеву средства для самообороны будут собраны, заверил Мэтью Уитэкер

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление еще $2 млрд в виде обязательств по помощи Украине.

Читайте также

Военная операция на Украина. Хроника событий 28 октября 2025 года

"Прямо сейчас мы создали систему, в которой обязательства как бы пролонгируются, - сказал американский постпред в интервью Bloomberg TV. - У нас, вероятно, есть еще $2 млрд или больше, которые поступят в ближайшие несколько месяцев - мы ожидаем, что это произойдет очень скоро. В начале декабря состоится встреча министров иностранных дел, которая, скорее всего, подведет итог", - сказал Уитэкер.

"А затем, когда мы перейдем к 2026 году, ключевым моментом станет устойчивость. Важно то, что $12 или $15 млрд, которые необходимы для закупки вооружений, критически необходимых Украине для самообороны, будут собраны. Это будет американское оружие", - добавил он.