ТАСС: ВСУ перебросили к Красноармейску батальон из Садков

Речь идет об одном из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило из Садков Сумской области к Красноармейску (украинское название - Покровск) батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Один из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинское командование вместо отправки на восстановление потерь из Садков перебросило на покровское направление", - сказал собеседник.

26 октября президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Главе государства доложили о положении дел на фронте, в том числе о красноармейском направлении, где в окружении ВС РФ находится порядка 5,5 тыс. военных ВСУ.