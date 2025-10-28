Над Россией за ночь сбили 17 украинских БПЛА

Из них 13 дронов уничтожили в Калужской области

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

"В период с 23:00 27 октября до 07:00 мск 28 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Калужской области, 3 БПЛА - над территорией Брянской области и 1 БПЛА - над территорией Московского региона", - сообщили в военном ведомстве.