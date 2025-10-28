Расчеты РСЗО "Град" уничтожили укрепления и пункты управления БПЛА ВСУ

Цели были поражены залпом 122-мм реактивных снарядов, отметили в Минобороны

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Южного военного округа уничтожили укрепления и пункты управления беспилотной авиацией ВСУ на стыке константиновского и красноармейского направлений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 944-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа нанесли удар по ротному опорному пункту ВСУ и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника на стыке константиновского и красноармейского направлений. Выявленные разведывательными БПЛА цели успешно поражены залпом 122-мм реактивных снарядов", - информировали в ведомстве.

По его данным, на том же направлении операторы FPV-дронов группировки уничтожили миномет ВСУ вместе с расчетом, обнаруженный воздушной разведкой в одной из лесополос.