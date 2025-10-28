Министр обороны Италии признал, что Киев не сможет вернуть утраченные территории

Гуидо Крозетто уверен, что для России невозможен сценарий, при котором эти территории стали бы предметом переговоров

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что Украине не удастся вернуть утраченные в 2014 году и за время СВО территории.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Все считают, что невозможно отвоевать территории, утраченные в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия их никогда не вернет, а Украина не сможет сама их отвоевать даже при нашей (западной - прим. ТАСС) помощи", - отметил он в готовящейся к выходу новой книге итальянского журналиста Бруно Веспы, которому дал интервью. Выдержки из книги приводит агентство ANSA.

Крозетто также уверен, что для России невозможен сценарий, при котором эти территории стали бы предметом переговоров, поскольку их статус закреплен в Конституции РФ.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после плебисцита, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине.