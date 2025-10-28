В ПФО число атак на критически важные объекты выросло втрое

Во всех регионах округа реализуются мероприятия, направленные на оснащение объектов системами защиты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Число атак на критически важные объекты в Приволжском федеральном округе увеличилось в три раза, при этом было использовано практически в семь раз больше беспилотников. Об этом на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ заявил полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

"В текущем году количество атак на критически важные объекты увеличилось в три раза, при этом использовано практически в семь раз больше беспилотников. В этих условиях особую важность приобретает принятие превентивных мер в целях минимизации негативных последствий от террористических и диверсионных атак", - сказал Комаров.

По его словам, для противодействия такому вызову во всех регионах округа в рамках деятельности антитеррористических комиссий, оперативных штабов, образованных на основании указа президента России, реализуются мероприятия, направленные на оснащение объектов системами защиты, отметил полпред.

Заседание проходит 28 октября на территории Нижегородской ярмарки, его проводит секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В нем принимают участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, а также ряд глав регионов округа, включая главу Татарстана Рустама Минниханова, руководителя Башкирии Радия Хабирова и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.