В ЛНР и ДНР из-за карательных операций Украины пострадали более 18 тыс. жителей

Из них убиты 5 тыс. человек

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 18 тыс. мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик пострадали с апреля 2014 года в результате украинских карательных операций, 5 тыс. из них были убиты. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела Следственным комитетом установлено, что в результате украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из которых более 5 тысяч были убиты, остальным причинены серьезные травмы и увечья", - говорится в сообщении.

Также в СК сообщили, что до вхождения регионов в состав РФ более 2 млн жителей республик вынужденно покинули свои дома из-за реальной угрозы жизни.

"Вынужденно покинули свои постоянные места проживания из-за реальной угрозы жизни, а также в связи с созданием невыносимых для проживания условий более 2 млн жителей. С 2014 года и до вхождения республик в состав России численность населения республик сократилась с 6,5 млн до 4,5 млн человек за счет вынужденного переселения жителей, снижения рождаемости, увеличения смертности и естественной убыли населения", - передается в сообщении.

Разрушения инфраструктуры

В ведомстве добавили, что в результате многолетних атак полностью и частично разрушено более 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, включающих преимущественно объекты жилого фонда, образовательных, медицинских организаций и учреждений, объектов социального назначения, производственных и торговых предприятий и организаций, объектов жизнеобеспечения, коммунального хозяйства и критической инфраструктуры. В свою очередь повреждение социальных и медицинских объектов повлекло рост смертности, снижение продолжительности жизни и рождаемости. А прекращение работы объектов промышленности, в том числе градообразующих предприятий, привело к росту безработицы и существенному снижению уровня доходов и жизни населения.

Кроме того, уничтожены более 500 учреждений культуры и спортивных объектов, более 200 православных храмов.

"Исходя из собранных доказательств следствие полагает, что киевским режимом с 2014 года совершается геноцид мирных жителей Донбасса, направленный на уничтожение гражданского населения, создание невыносимых условий жизни людей и насильственное стирание национальной идентичности. СК России продолжит документировать преступления киевского режима против мира и безопасности человечества", - отметили в пресс-службе.

Действия Киева против жителей Донбасса

Как отметили в СК, когда в 2014 году жители Донбасса не согласились с госпереворотом на Украине и последовавшими за ним антиконституционными решениями, включая ограничения на использование русского языка, киевский режим начал намеренное уничтожение людей.

"В ответ на свободное выражение мнения и отказ признать нелегитимную власть высшее политическое и военное руководство Украины, намереваясь силовым путем получить контроль над территориями и ресурсами Донбасса, приняло решение о частичном уничтожении населения Донецкой и Луганской областей путем убийства жителей указанных регионов, причинения им тяжкого вреда здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на их физическое уничтожение", - добавили в ведомстве.

К реализации указанного плана руководством Украины были привлечены подразделения национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины и иных вооруженных формирований, в том числе националистов и наемников, которые, используя различные формы вооружений, включая боевую авиацию, тактические ракетные комплексы "Точка-У", системы залпового огня, ствольную артиллерию, танки, минометы и иные виды вооружения неизбирательного действия, систематически производили и производят обстрелы мирных городов.