Операторы БПЛА группировки "Юг" уничтожили "Булаву" и "Бабу-ягу" ВСУ

В Минобороны также проинформировали о боевой работе 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили дрон "Булава", два гексакоптера "Баба-яга", а также два пункта управления беспилотной авиацией противника на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск тараном уничтожили в небе вражеский БПЛА "Булава" на краматорско-дружковском направлении СВО. Также операторы FPV-дронов в ходе выполнения боевых задач обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА. Точным попаданием был уничтожен готовившийся к запуску дрон Vampire и мощным налетом ударных БПЛА был уничтожен сам пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.

Кроме того, гвардейцы 71-й мотострелковой дивизии группировки на том же направлении тараном уничтожили дрон R-18 "Баба-яга", а затем нанесли поражение живой силе противника в блиндаже, откуда ВСУ запускали свои беспилотники.

Также в военном ведомстве проинформировали о боевой работе 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной". Так, операторы FPV-дронов уничтожили "Бабу-ягу" и наземный робототехнический комплекс, осуществлявший доставку боеприпасов к передовым позициям ВСУ.