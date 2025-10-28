Эксперт Киселев: Киев усилил группировку у Красного Лимана расчетами FPV-дронов

Он пояснил, что таким образом противник хочет попытаться замедлить продвижение российских войск

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ в попытках замедлить продвижение российской армии усилило группировку под Красным Лиманом (украинское название - Лиман) расчетами FPV-дронов, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"По Красному Лиману: <…> продвигаться крайне сложно. Во-первых, здесь большие леса. Эти леса оккупировали нацистские подразделения [запрещенного в РФ украинского нацбатальона] "Азов". На контакт со смежными подразделениями ВСУ они не выходят, работают автономно. Привлекли они на это направление большое количество операторов [БПЛА]. Насколько известно, порядка 28-30 человек - FPV-дронщиков - работают сейчас на данном направлении", - сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвинулись между Красным Лиманом и селом Ямполь.