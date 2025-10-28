Командир Яга: ВСУ минируют тела погибших в почти 100% случаев

Противник также оставляет заминированные предметы

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Украинские войска почти в 100% случаев минируют тела своих погибших солдат, рассказал ТАСС командир группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.

"Мы не осматриваем тела двухсотых противника, да, потому что они в 99,9% случаев будут заминированы. Это прям 99,9%", - рассказал военнослужащий.

Также ВСУ оставляют в населенных пунктах заминированные сумки, рюкзаки и другие предметы, которые могут привлечь внимание.