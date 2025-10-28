Командир Яга: ВСУ сгоняли жителей Новониколаевки в дома и ставили там артиллерию

В некоторых случаях мирных жителей использовали как живой щит, заявил военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Украинские войска в Новониколаевке Запорожской области сгоняли мирное население в дома и ставили возле них артиллерию и минометы, рассказал ТАСС командир группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.

"Были случаи, когда они сгоняли мирное население, которое не смогло уехать. Бабушки, дедушки, старики в основном, конечно. Сгоняли в дома и уже с этих домов начинали работать минометным огнем. Бывали случаи, что их использовали как живой щит, ставили артиллерию вблизи жилых домов для того, чтобы мы [наносили удары]. Ну мы же не звери, мы не будем бить по мирным людям", - рассказал военнослужащий.

Командир добавил, что ВС РФ эвакуировали остававшихся в населенном пункте мирных жителей в тыловые районы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области.