Командир Фадей: ВСУ теперь реже применяют РСЗО и авиатехнику

Командир батареи ЗРК "Бук" рассказал, что такие цели "в 2022 году буквально "пакетами" летали"

МАРИУПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Количество попыток Вооруженных сил Украины нанести удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и авиатехники за три года значительно сократилось в зоне ответственности группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал ТАСС командир батареи ЗРК "Бук" с позывным Фадей.

"В основном у нас "Хаймарсы" (американская РСЗО HIMARS - прим. ТАСС), [украинская РСЗО] "Ольха", УАБы (управляемые авиационные бомбы - прим. ТАСС), ну и самолеты, вертолеты. В самом начале, в 2022 году буквально "пакетами" летали, по 5-6 сразу отметок было. На данный момент одна-две цели", - сказал Фадей.

По его словам, за последний месяц расчет поразил не более 10 целей.