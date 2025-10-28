В Херсонской области боец из пулемета сбил барражирующий боеприпас RAM-2

По словам военнослужащего, RAM-2 - современное и опасное оружие, так как несет 3 кг боезаряда

ГЕНИЧЕСК, 28 октября. /ТАСС/. Наводчик пулемета подразделения группировки войск "Днепр" уничтожил украинский барражирующий боеприпас RAM-2 в Херсонской области.

"Был на наблюдательном посту. Вел наблюдение, как над водной гладью появился дрон самолетного типа. Открыл огонь. Как потом оказалось, это был дрон, барражирующий боеприпас RAM-2", - сказал он в беседе с ТАСС.

Боец открыл огонь из 7,62-мм пулемета и уничтожил цель, дрон сдетонировал в воздухе. По его словам, этот барражирующий боеприпас - современное и опасное оружие, так как несет 3 кг боезаряда. "Он еще электрический, его очень сложно услышать заблаговременно", - пояснил он.

В это время на одном из полигонов инструктор с позывным Джексон готовит новичков, обучая обращению с пулеметом. Он сам воевал на херсонском направлении с 2022 года, поработал также в Запорожской области. Он уточнил, что в Херсонской области, так как нет ближнего боя, в основном пулеметчикам приходится сбивать низко летящие дроны, и это непростая задача. "Очень много необходимо практической стрельбы, чтобы у бойца был настрел по мишеням. Мы работаем не только в лежащем положении. Также с колена, с навеса, без упора, со стойки, также в движении, работаем из-за угла, из укрытия. Также и на среднюю и дальнюю дистанцию", - пояснил инструктор.