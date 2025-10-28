Замкомандира Яга: в Новониколаевке на телах солдат ВСУ были нацистские символы

По словам военнослужащего, речь идет о татуировках, шевронах и медальонах

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Нацистская символика была набита на телах украинских военнослужащих, оставленных в населенном пункте Новониколаевка в Запорожской области, рассказал ТАСС замкомандира группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.

"Неоднократно при досмотре военнослужащих ВСУ были обнаружены нацистские шевроны, медальоны с свастикой, также и зарубежные. Ну, как правило, нацистские шевроны у них очень часто находятся. Татуировки на погибших лично наблюдал. Именно татуировки нацистского содержания", - рассказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области.