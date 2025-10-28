Экипаж Су-35С прикрыл действия ударной авиации группировки войск "Восток"

В Минобороны отметили, что боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С прикрыл действия вертолетов армейской авиации группировки войск "Восток", нанесших удары по пунктам временной дислокации ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил РФ в ночное время суток выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.