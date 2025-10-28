В Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя

Одного из них госпитализировали

КАЛУГА, 28 октября. /ТАСС/. Двое мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении.

По информации регионального оперштаба, в селе Илек-Кошары Ракитянского района мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в результате удара беспилотника по легковому автомобилю, пострадавшему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Также в Белгороде в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом госпитализировали женщину, медики зафиксировали у пострадавшей баротравму.