Посол РФ: Индонезия понимает причины спецоперации

Индонезийская сторона внимательно выслушивает то, что Россия объясняет на самых разных уровнях, отметил Сергей Толченов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Индонезия понимает первопричины, которые привели к началу специальной военной операции (СВО), и продолжает придерживаться сбалансированной позиции. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Индонезия изначально заняла и продолжает придерживаться сбалансированной позиции по конфликту вокруг Украины и по специальной военной операции, которую мы проводим, - сказал дипломат. - У индонезийцев по-прежнему действует посольство не только в Москве, но и в Киеве, проводятся встречи с украинским руководством. Не делается заявлений в поддержку одной или другой стороны, но все прекрасно понимают, что необходимо добиваться урегулирования".

Толченов отметил, что индонезийская сторона прекрасно понимает причины, которые привели к началу СВО, и внимательно выслушивает то, что Россия объясняет на самых разных уровнях, от президента до студентов и общественности.

"Для достижения долгосрочного, полноценного урегулирования необходимо искоренение всех тех причин, которые, собственно говоря, и привели к конфликту. Понимание такое здесь есть, и поддержка со стороны населения в адрес России тоже есть, мы ее фиксируем, - продолжил дипломат. - Здесь очень дружелюбно к нам настроены. И, наверное, это самое главное, что есть в наших отношениях на чисто человеческом, что называется, бытовом уровне".

Полная версия интервью будет опубликована в 09:15 мск.