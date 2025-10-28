Прилепин: на поле боя все по-прежнему решают человек и его смекалка

Писатель считает, что для успешного выполнения боевых задач необходимо "переформатировать свои прежние навыки и встроиться в новую форму"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Человеческая смекалка сегодня решает исход боя точно так же, как и во время предыдущих конфликтов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал писатель Захар Прилепин.

"Понятно, что небо занято птицами (дронами - прим. ТАСС), и они мешают нам воевать так, как мы воевали до этого. Но, по большому счету, если смотреть на все это по-философски, то принципиально ничего не изменяется. Решает человек, его смекалка, его устойчивость, профессионализм, хозяйственное обеспечение, - сказал он. - Всегда что-то появляется, но в итоге, когда мы оглядываемся назад, мы понимаем: хоть во времена Александра Невского, хоть Петра Великого, хоть Фрунзе, хоть Жукова всегда был русский человек в центре всего, и он каким-то образом преодолевал очередные технические новшества".

Прилепин отметил, что работа на поле боя всегда была сложной и смертельной, в том числе у военных корреспондентов и кинодокументалистов. Так, по мнению Прилепина, для успешного выполнения задач в условиях современной войны нужно "переформатировать свои прежние навыки и встроиться в новую форму".

"Война видоизменяется для всех, не только для нас. У нас сейчас усложнилась война, а там она тоже усложнилась, с украинской стороны тоже люди старого образца воюют, которым тоже приходится к этому приспосабливаться", - добавил писатель.

В октябре писатель подписал контракт на прохождение военной службы. По словам Прилепина, он планирует прибыть на фронт в ноябре.

Прилепин принимал активное участие в событиях в Донбассе. В январе 2023 года писатель подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону специальной военной операции. В мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван его автомобиль. Погиб соратник писателя Александр Шубин, который служил вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин получил ранения.